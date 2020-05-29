В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Вид на территорию музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом продлен до 16 июня, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 31 мая, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия.

С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, с 20 мая в регионе введен "перчаточно-масочный" режим.

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров ", - говорится в сообщении ведомства.

По информации оперштаба, на 29 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2 714 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 133 за последние сутки. Выписаны 912 человек, 18 скончались.