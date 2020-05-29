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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:47
https://ria.ru/20200529/1572188765.html
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/151932/26/1519322665_0:0:3864:2174_1036x0_80_0_0_24f626cfd67c24926dc93b5277be8088.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

16:45 29.05.2020 (обновлено: 16:47 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на территорию музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом продлен до 16 июня, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 31 мая, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия.
С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, с 20 мая в регионе введен "перчаточно-масочный" режим.
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации оперштаба, на 29 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2 714 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 133 за последние сутки. Выписаны 912 человек, 18 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БочаровВолгоградская областьОбщество
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