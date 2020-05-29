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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:41
https://ria.ru/20200529/1572188561.html
Свердловские власти расширят круг получателей выплат за работу с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Свердловские власти расширят круг получателей выплат за работу с COVID-19

16:41 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен расширить круг получателей допвыплат за работу с коронавирусом в здравоохранении, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
По словам Куйвашева, стимулирующие выплаты будут получать водители "скорых", которые работают на аутсорсинге.
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"Мы приняли дополнительное постановление о выплатах водителям скорой помощи, которые перевозят инфицированных пациентов. Причем выплаты будут производиться вне зависимости от формы собственности — государственная это служба или скорая помощь на аутсорсинге", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.
Еще одной категорией работников, которые смогут претендовать на доплаты, станет немедицинский персонал "коронавирусных" отделений.
"Считаю, что тех, кто убирает, кормит врачей и пациентов, тоже нужно поддержать. Их незаслуженно, на мой взгляд, обошли вниманием", — сказал губернатор.
Механизм реализации поручения должен быть представлен главе региона на следующей неделе, уточняет штаб.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4923 случая заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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