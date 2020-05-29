Свердловские власти расширят круг получателей выплат за работу с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен расширить круг получателей допвыплат за работу с коронавирусом в здравоохранении, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

По словам Куйвашева, стимулирующие выплаты будут получать водители "скорых", которые работают на аутсорсинге.

"Мы приняли дополнительное постановление о выплатах водителям скорой помощи, которые перевозят инфицированных пациентов. Причем выплаты будут производиться вне зависимости от формы собственности — государственная это служба или скорая помощь на аутсорсинге", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Еще одной категорией работников, которые смогут претендовать на доплаты, станет немедицинский персонал "коронавирусных" отделений.

"Считаю, что тех, кто убирает, кормит врачей и пациентов, тоже нужно поддержать. Их незаслуженно, на мой взгляд, обошли вниманием", — сказал губернатор.

Механизм реализации поручения должен быть представлен главе региона на следующей неделе, уточняет штаб.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4923 случая заражения коронавирусом.