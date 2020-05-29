Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T17:01
https://ria.ru/20200529/1572188483.html
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109261_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8bfc50ccec32e4586e3dc223ae06960a.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"

16:40 29.05.2020 (обновлено: 17:01 29.05.2020)
10576
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Судно "Академик Черский" будет прокладывать трубы газопровода "Северный поток — 2" до конца лета, предположил в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что судно способно укладывать максимум по два километра в сутки.
Строительство газопровода Северный поток-2
21 мая, 03:36
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
"Если ("Академик Черский". — Прим. ред.) будет все-таки один работать, тогда надо будет проложить около 110-120 километров трубы, соответственно, как минимум, работа потребует два месяца", — сказал Юшков.
Аналитик пояснил, что трубоукладчик, вероятно, не всегда будет работать в полную силу.
По его мнению, "Газпром" намерен при возможности также использовать несколько трубоукладчиков или трубоукладочные баржи. Он напомнил, что на другом участке Россия уже применяла баржу "Фортуна".
"Но датчане прописали условия, что могут использоваться только суда с системой динамического позиционирования. Это значит, что судно может удерживаться на одном месте без якоря. У "Фортуны" такой системы нет. Но оператор "Северного потока — 2" предложил датчанам укрепить его и удерживать буксирами. Пока ответа от датского регулятора не поступало", — рассказал Юшков.

Строительство "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
26 мая, 17:05
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Как отмечал министр энергетики Александр Новак, Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно. В пятницу трубоукладчик вернулся в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа "Фортуна".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 17:48
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
135114305
Обсудить 9
Игорь ЮшковСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромАлександр НовакСШАУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Подводная лодка
"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
Лента новостейМолния