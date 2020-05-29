Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Судно "Академик Черский" будет прокладывать трубы газопровода "Северный поток — 2" до конца лета, предположил в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что судно способно укладывать максимум по два километра в сутки.
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"Если ("Академик Черский". — Прим. ред.) будет все-таки один работать, тогда надо будет проложить около 110-120 километров трубы, соответственно, как минимум, работа потребует два месяца", — сказал Юшков.
Аналитик пояснил, что трубоукладчик, вероятно, не всегда будет работать в полную силу.
По его мнению, "Газпром" намерен при возможности также использовать несколько трубоукладчиков или трубоукладочные баржи. Он напомнил, что на другом участке Россия уже применяла баржу "Фортуна".
"Но датчане прописали условия, что могут использоваться только суда с системой динамического позиционирования. Это значит, что судно может удерживаться на одном месте без якоря. У "Фортуны" такой системы нет. Но оператор "Северного потока — 2" предложил датчанам укрепить его и удерживать буксирами. Пока ответа от датского регулятора не поступало", — рассказал Юшков.
Строительство "Северного потока — 2"
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Как отмечал министр энергетики Александр Новак, Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно. В пятницу трубоукладчик вернулся в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа "Фортуна".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.