Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Судно "Академик Черский" будет прокладывать трубы газопровода " Судно "Академик Черский" будет прокладывать трубы газопровода " Северный поток — 2" до конца лета, предположил в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Он отметил, что судно способно укладывать максимум по два километра в сутки.

"Если ("Академик Черский". — Прим. ред.) будет все-таки один работать, тогда надо будет проложить около 110-120 километров трубы, соответственно, как минимум, работа потребует два месяца", — сказал Юшков.

Аналитик пояснил, что трубоукладчик, вероятно, не всегда будет работать в полную силу.

По его мнению, " Газпром " намерен при возможности также использовать несколько трубоукладчиков или трубоукладочные баржи. Он напомнил, что на другом участке Россия уже применяла баржу "Фортуна".

"Но датчане прописали условия, что могут использоваться только суда с системой динамического позиционирования. Это значит, что судно может удерживаться на одном месте без якоря. У "Фортуны" такой системы нет. Но оператор "Северного потока — 2" предложил датчанам укрепить его и удерживать буксирами. Пока ответа от датского регулятора не поступало", — рассказал Юшков.

Строительство "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Александр Новак , Россия может завершить " Северный поток — 2 " усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно. В пятницу трубоукладчик вернулся в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа "Фортуна". Как отмечал министр энергетики, Россия может завершить "" усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно. В пятницу трубоукладчик вернулся в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа "Фортуна".