МСП банк с июня начнет кредитование под 2% для возобновления работы МСП

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня начинает предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности субъектов МСП, пострадавших от последствий пандемии, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что МСП Банк вошел в число уполномоченных банков Минэкономразвития России. Финансовая поддержка будет предоставляться малым и средним компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), для средних – по основному ОКВЭД.
По данным пресс-службы, предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.
Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.
Обеспечение по этому кредитному продукту в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ.
Пресс-служба напоминает, что кредитование субъектов МСП под 0% годовых продолжается. На данный момент МСП Банк одобрил более тысячи кредитов на общую сумму свыше 2,8 миллиардов рублей, что позволило предпринимателям сохранить оплату труда для 30 тысяч сотрудников.
Всего, по данным Минэкономразвития России, по программе кредитования под 0% выдано 23,4 тысячи кредитов на общую сумму 58,6 миллиардов рублей.