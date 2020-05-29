МСП банк с июня начнет кредитование под 2% для возобновления работы МСП

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. МСП Банк , дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня начинает предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности субъектов МСП, пострадавших от последствий пандемии, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что МСП Банк вошел в число уполномоченных банков Минэкономразвития России. Финансовая поддержка будет предоставляться малым и средним компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), для средних – по основному ОКВЭД.

По данным пресс-службы, предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.

Обеспечение по этому кредитному продукту в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ.

Пресс-служба напоминает, что кредитование субъектов МСП под 0% годовых продолжается. На данный момент МСП Банк одобрил более тысячи кредитов на общую сумму свыше 2,8 миллиардов рублей, что позволило предпринимателям сохранить оплату труда для 30 тысяч сотрудников.