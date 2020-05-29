КНДР отвергла обвинения США в том, что страна представляет киберугрозу

В апреле госдепартамент, минфин, ФБР и министерство внутренней безопасности США представили доклад с рекомендациями по противодействию угрозе со стороны КНДР в киберпространстве. По оценке американских ведомств, действия КНДР в киберпространстве, которые были названы "Скрытой змеей" "представляют существенную угрозу целостности и стабильности международной финансовой системы".
"Проще говоря, наша страна не имеет никакого отношения к какой бы то ни было "киберугрозе", о которой вопят США", - говорится в комментарии официального представителя на сайте министерства.
"США нужно хорошо понять, что заговор и подтасовки о чепухе, которую они бесконечно выдумывают, не встретят понимания мирового сообщества в дешевых публикациях мировому сообществу", - отмечается в комментарии.
Министерство отмечает, что киберугроза со стороны КНДР, о которой заявляют США, - новый рычаг Вашингтона, призванный "омрачить образ" Пхеньяна.