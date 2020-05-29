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2020-05-29T16:39
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КНДР отвергла обвинения США в том, что страна представляет киберугрозу
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РИА Новости

КНДР отвергла обвинения США в том, что страна представляет киберугрозу

16:38 29.05.2020 (обновлено: 16:39 29.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Северокорейский МИД отверг обвинения США в том, что Пхеньян представляет угрозу кибербезопасности.
В апреле госдепартамент, минфин, ФБР и министерство внутренней безопасности США представили доклад с рекомендациями по противодействию угрозе со стороны КНДР в киберпространстве. По оценке американских ведомств, действия КНДР в киберпространстве, которые были названы "Скрытой змеей" "представляют существенную угрозу целостности и стабильности международной финансовой системы".
"Проще говоря, наша страна не имеет никакого отношения к какой бы то ни было "киберугрозе", о которой вопят США", - говорится в комментарии официального представителя на сайте министерства.
"США нужно хорошо понять, что заговор и подтасовки о чепухе, которую они бесконечно выдумывают, не встретят понимания мирового сообщества в дешевых публикациях мировому сообществу", - отмечается в комментарии.
Министерство отмечает, что киберугроза со стороны КНДР, о которой заявляют США, - новый рычаг Вашингтона, призванный "омрачить образ" Пхеньяна.
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Министерство внутренней безопасности СШАПхеньянКНДРСШАВ мире
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