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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:39
https://ria.ru/20200529/1572188296.html
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1036x0_80_0_0_519f8212cf39bb998db501fc42e75175.jpg
РИА Новости

В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тысячи

16:39 29.05.2020
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 29 мая - РИА Новости. Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Швеции составило 4350 человек, зафиксировано 36 476 случаев заражения, сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
"На сегодняшний день летальных исходов 4350, случаев заражения - 36 476. На этой неделе мы видим небольшой тренд на увеличение числа случаев заражения, больше молодых заразившихся. Мы связываем это с увеличением числа проводимых тестов", - заявил Тегнелл на пресс-конференции в пятницу.
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Ранее шведские власти сообщали о принятии новой стратегии тестирования на коронавирус, при которой будут проверять не только медработников и пациентов с тяжелыми симптомами, но также полицейских и пожарных, чтобы те могли максимально быстро вернуться к выполнению своей работы.
"При этом число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, продолжает снижаться, что может говорить о том, что мы наблюдаем спад распространения коронавируса", - добавил Тегнелл.
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Ранее в пятницу премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сообщил, что университеты и учебные заведения для лиц старше 16 лет могут вернуться к работе в очном режиме с 15 июня. Кроме этого, с 14 июня возобновляются матчи шведского футбольного чемпионата и другие спортивные состязания. Проводиться они будут без зрителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стефан ЛёвенКоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
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