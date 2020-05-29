В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тысячи

СТОКГОЛЬМ, 29 мая - РИА Новости. Число скончавшихся в результате заражения Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом Швеции составило 4350 человек, зафиксировано 36 476 случаев заражения, сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

"На сегодняшний день летальных исходов 4350, случаев заражения - 36 476. На этой неделе мы видим небольшой тренд на увеличение числа случаев заражения, больше молодых заразившихся. Мы связываем это с увеличением числа проводимых тестов", - заявил Тегнелл на пресс-конференции в пятницу.

Ранее шведские власти сообщали о принятии новой стратегии тестирования на коронавирус, при которой будут проверять не только медработников и пациентов с тяжелыми симптомами, но также полицейских и пожарных, чтобы те могли максимально быстро вернуться к выполнению своей работы.

"При этом число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, продолжает снижаться, что может говорить о том, что мы наблюдаем спад распространения коронавируса", - добавил Тегнелл.

Ранее в пятницу премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сообщил, что университеты и учебные заведения для лиц старше 16 лет могут вернуться к работе в очном режиме с 15 июня. Кроме этого, с 14 июня возобновляются матчи шведского футбольного чемпионата и другие спортивные состязания. Проводиться они будут без зрителей.