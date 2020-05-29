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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:38
https://ria.ru/20200529/1572188258.html
Генпрокуратура рассказала о ситуации с выплатами медикам в ДФО
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РИА Новости

Генпрокуратура рассказала о ситуации с выплатами медикам в ДФО

16:38 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Медикам в Дальневосточном федеральном округе после вмешательства прокуратуры выплатили более 128 миллионов рублей за борьбу с СОVID-19, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Дальневосточном федеральном округе благодаря вмешательству прокуратуры медработникам выплатили более 128 миллионов рублей в качестве стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией... После прокурорского вмешательства восстановлены права 6,5 тысячи медиков на получение гарантированных государством денежных средств", - говорится в сообщении.
Карета скорой помощи
06:18Распространение нового коронавируса
В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
В надзорном ведомстве отмечают, что нарушения закона при выплате стимулирующих надбавок за работу с больными COVID-19 выявили в ходе более 200 проверок, проведенных в медучреждениях Дальнего Востока.
В частности, отмечается, что в Благовещенской городской клинической больнице данные на восемь сотрудников не внесли в соответствующий табель учета рабочего времени, из-за этого медики не получили положенные им денежные выплаты. Нарушения были устранены только после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.
Медик карантинного центра
04:55Распространение нового коронавируса
В Приморье медикам не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей
В Сахалинской области Долинская городская прокуратура добилась, чтобы 14 сотрудникам ГБУЗ "Долинская ЦРБ" произвели дополнительные выплаты.
Специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина в размере, соответственно, 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей, выплаты должны были поступить медикам по всей стране до 15 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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