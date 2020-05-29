Генпрокуратура рассказала о ситуации с выплатами медикам в ДФО

"В Дальневосточном федеральном округе благодаря вмешательству прокуратуры медработникам выплатили более 128 миллионов рублей в качестве стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией... После прокурорского вмешательства восстановлены права 6,5 тысячи медиков на получение гарантированных государством денежных средств", - говорится в сообщении.

В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19

В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19

В частности, отмечается, что в Благовещенской городской клинической больнице данные на восемь сотрудников не внесли в соответствующий табель учета рабочего времени, из-за этого медики не получили положенные им денежные выплаты. Нарушения были устранены только после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.