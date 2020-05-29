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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:17
https://ria.ru/20200529/1572188223.html
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571885308_76:451:2916:2048_1036x0_80_0_0_f587193a66dbe63d6f819f3f904cba04.jpg
РИА Новости

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

16:37 29.05.2020 (обновлено: 17:17 29.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Носить перчатки на улице в Москве с 1 июня необязательно, но маска остается необходимой, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В помещении, в кабинете, если вы работаете один, <...> это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток", — пояснил он.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
По последним данным, московские медики зафиксировали 175 829 случаев COVID-19, больше 74 тысяч пациентов уже выздоровели, 2330 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Не носил и не собираюсь. Мэр-клоун может сам себе их продавать.
29 мая, 17:31
ИПИван Петров
93200318
Эти бредовые инициативы противоречат как сами себе, так и здравому смыслу и ничего, кроме вреда, не принесут.
29 мая, 17:50
Жанна
62000210
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