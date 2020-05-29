Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

"В помещении, в кабинете, если вы работаете один, <...> это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток", — пояснил он.