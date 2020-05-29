Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Носить перчатки на улице в Москве с 1 июня необязательно, но маска остается необходимой, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В помещении, в кабинете, если вы работаете один, <...> это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток", — пояснил он.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
По последним данным, московские медики зафиксировали 175 829 случаев COVID-19, больше 74 тысяч пациентов уже выздоровели, 2330 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.