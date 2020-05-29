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2020-05-29T16:34
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Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
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РИА Новости

Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача

16:34 29.05.2020
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© Fotolia / JPC-PRODНа приеме у врача
На приеме у врача
© Fotolia / JPC-PROD
На приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект приказа, утверждающий нормы времени на одно посещение врача-специалиста, так прием инфекциониста должен занимать 20 минут, онколога - 23, хирурга - 26, следует из проекта приказа Минздрава, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить по согласованию с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, врача-инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга",- говорится в документе.
На одно посещение врача- гематолога пациенту выделяется 20 минут, столько же на посещение инфекциониста, на посещение онколога - 23 минуты, пульмонолога и хирурга - по 26 минут, фтизиатра - 35 минут, при этом в это время врач должен оформить медицинскую документацию, уточняется в проекте.
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