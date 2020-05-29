Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача

"Утвердить по согласованию с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, врача-инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга",- говорится в документе.

На одно посещение врача- гематолога пациенту выделяется 20 минут, столько же на посещение инфекциониста, на посещение онколога - 23 минуты, пульмонолога и хирурга - по 26 минут, фтизиатра - 35 минут, при этом в это время врач должен оформить медицинскую документацию, уточняется в проекте.