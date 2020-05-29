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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:33
https://ria.ru/20200529/1572187975.html
В Коми число выздоровевших от коронавируса достигло 667 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В Коми число выздоровевших от коронавируса достигло 667 человек

16:33 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Количество жителей Коми, заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, почти сравнялось с числом выздоровевших, сообщают республиканские власти.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1262 (+24) случая заболевания COVID-19.., 667 (+23) человека выздоровели", - говорится в сообщении на официальной странице республики "ВКонтакте".
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Также зарегистрирован еще один летальный случай, общее количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе - 23.
По числу выявленных случаев COVID-19 Коми сейчас занимает 59-е место среди российских регионов. В республике в пятницу началась реализация первого этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу, когда, в частности, разрешена торговля непродовольственными товарами при ограничении количества покупателей из расчета один человек на 4 квадратных метра площади. Также по предварительной записи работают парикмахерские и салоны красоты, открыты химчистки и прачечные.
При этом, согласно материалам на сайте республиканского правительства, основные ограничения по COVID-19 пока продлены до 17 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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