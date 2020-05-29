В Коми число выздоровевших от коронавируса достигло 667 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Количество жителей Коми, заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, почти сравнялось с числом выздоровевших, сообщают республиканские власти.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1262 (+24) случая заболевания COVID-19.., 667 (+23) человека выздоровели", - говорится в сообщении на официальной странице республики "ВКонтакте".
Также зарегистрирован еще один летальный случай, общее количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе - 23.
По числу выявленных случаев COVID-19 Коми сейчас занимает 59-е место среди российских регионов. В республике в пятницу началась реализация первого этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу, когда, в частности, разрешена торговля непродовольственными товарами при ограничении количества покупателей из расчета один человек на 4 квадратных метра площади. Также по предварительной записи работают парикмахерские и салоны красоты, открыты химчистки и прачечные.
При этом, согласно материалам на сайте республиканского правительства, основные ограничения по COVID-19 пока продлены до 17 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.