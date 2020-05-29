В Коми число выздоровевших от коронавируса достигло 667 человек

Также зарегистрирован еще один летальный случай, общее количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе - 23.

По числу выявленных случаев COVID-19 Коми сейчас занимает 59-е место среди российских регионов. В республике в пятницу началась реализация первого этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу, когда, в частности, разрешена торговля непродовольственными товарами при ограничении количества покупателей из расчета один человек на 4 квадратных метра площади. Также по предварительной записи работают парикмахерские и салоны красоты, открыты химчистки и прачечные.