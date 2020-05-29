В Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров

"С 00.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года возобновляется работа крупных торговых центров и моллов на территории страны", - говорится в релизе штаба.

Согласно решению, действующие при крупных торговых центрах и моллах детские и другие развлекательные центры, кинотеатры и заведения общественного питания работать не будут.