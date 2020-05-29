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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:33
https://ria.ru/20200529/1572187907.html
В Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570650138_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_340d3206f75539f52b9e9066d749cdbf.jpg
РИА Новости

В Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров

16:33 29.05.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках в Баку
Прохожие в медицинских масках в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Работа крупных торговых центров, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновляется в Азербайджане с 31 мая, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"С 00.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года возобновляется работа крупных торговых центров и моллов на территории страны", - говорится в релизе штаба.
Согласно решению, действующие при крупных торговых центрах и моллах детские и другие развлекательные центры, кинотеатры и заведения общественного питания работать не будут.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗАзербайджанВ мире
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