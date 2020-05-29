В Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров

БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Работа крупных торговых центров, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновляется в Азербайджане с 31 мая, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"С 00.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года возобновляется работа крупных торговых центров и моллов на территории страны", - говорится в релизе штаба.
Согласно решению, действующие при крупных торговых центрах и моллах детские и другие развлекательные центры, кинотеатры и заведения общественного питания работать не будут.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.