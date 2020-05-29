Ограничения в Брянской области продлили до особого распоряжения

"Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области с 1 июня. Все ограничительные мероприятия, установленные постановлением правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области", сохраняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим повышенной готовности будет сохранен до особого распоряжения главного санитарного врача Брянской области. С 12 мая в регионе действует масочно-перчаточный режим. Продлевается требование обязательного режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Предприятия общепита могут обслуживать население навынос и доставлять готовые блюда.