Ограничения в Брянской области продлили до особого распоряжения

БРЯНСК, 29 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности и ограничения, связанные с распространением COVID-19, продлеваются в Брянской области с 1 июня до особого распоряжения главного санитарного врача региона, сообщает областное правительство.
"Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области с 1 июня. Все ограничительные мероприятия, установленные постановлением правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области", сохраняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что режим повышенной готовности будет сохранен до особого распоряжения главного санитарного врача Брянской области. С 12 мая в регионе действует масочно-перчаточный режим. Продлевается требование обязательного режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Предприятия общепита могут обслуживать население навынос и доставлять готовые блюда.
С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 3473 человек, на данный момент более 2000 из них уже выздоровели. На областной центр в настоящее время приходится 1503 случая заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 192 человек, в Дятьковском районе области число заболевших достигло 202. Скончался 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 42 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.