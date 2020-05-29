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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:30
https://ria.ru/20200529/1572187709.html
Пакистан возобновит международные пассажирские рейсы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Пакистан возобновит международные пассажирские рейсы

16:30 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Пакистан намерен с 30 мая возобновить международные полеты, сообщил секретарь Управления гражданской авиации Абдул Саттар Хохар.
"В соответствии с решением федерального правительства, полеты на исходящих международных рейсах (регулярные, нерегулярные и чартерные) разрешены начиная с 23.59 часов сегодняшнего вечера", - сказал он.
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Хохар отметил, что полеты будет разрешено выполнять из всех международных аэропортов Пакистана, за исключением Гвадара и Турбата.
Воздушное пространство Пакистана было закрыто с марта из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Седьмого мая власти страны объявили о постепенном снятии режима изоляции, а внутренние полеты были частично возобновлены 16 мая.
Согласно последним данным, в Пакистане выявлено более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1317 человек скончались, более 40 тысяч проходят лечение.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПакистанВ мире
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