Пакистан возобновит международные пассажирские рейсы

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Пакистан намерен с 30 мая возобновить международные полеты, сообщил секретарь Управления гражданской авиации Абдул Саттар Хохар.

"В соответствии с решением федерального правительства, полеты на исходящих международных рейсах (регулярные, нерегулярные и чартерные) разрешены начиная с 23.59 часов сегодняшнего вечера", - сказал он.

Хохар отметил, что полеты будет разрешено выполнять из всех международных аэропортов Пакистана, за исключением Гвадара и Турбата.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто с марта из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса . Седьмого мая власти страны объявили о постепенном снятии режима изоляции, а внутренние полеты были частично возобновлены 16 мая.

Согласно последним данным, в Пакистане выявлено более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1317 человек скончались, более 40 тысяч проходят лечение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.