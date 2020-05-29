Число жертв коронавируса в Сербии достигло 242 человек

БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Один человек с Один человек с коронавирусом скончался за сутки в Сербии , всего выявлено более 11,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с минувшего четверга на пятницу и с субботы на воскресенье, а затем с понедельника на вторник.

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 242 человека. Выявлено 54 новых зараженных, всего 11 354 больных", - заявил минздрав в пятницу.

Отмечается, что всего выздоровели 6524 человека.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрание с присутствием более 1000 человек.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открылись торговые центры. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.