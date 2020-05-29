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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:28
https://ria.ru/20200529/1572187561.html
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 242 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 242 человек

16:28 29.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Один человек с коронавирусом скончался за сутки в Сербии, всего выявлено более 11,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с минувшего четверга на пятницу и с субботы на воскресенье, а затем с понедельника на вторник.
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"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 242 человека. Выявлено 54 новых зараженных, всего 11 354 больных", - заявил минздрав в пятницу.
Отмечается, что всего выздоровели 6524 человека.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрание с присутствием более 1000 человек.
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В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открылись торговые центры. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
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