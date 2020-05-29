На Ставрополье один человек погиб в ДТП

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В пятницу в 15.15 в дежурную смену поступило сообщение о ДТП в Красногвардейском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, пострадало 5 человек, детей нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что госпитализировано в больницу Красногвардейского района 4 человека, один человек от госпитализации отказался.
На месте работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия, дорога не перекрывалась, подчеркнули в ГУ МЧС.