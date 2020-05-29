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На Ставрополье один человек погиб в ДТП
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РИА Новости

На Ставрополье один человек погиб в ДТП

16:20 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В пятницу в 15.15 в дежурную смену поступило сообщение о ДТП в Красногвардейском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, пострадало 5 человек, детей нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что госпитализировано в больницу Красногвардейского района 4 человека, один человек от госпитализации отказался.
На месте работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия, дорога не перекрывалась, подчеркнули в ГУ МЧС.
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11:05
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
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