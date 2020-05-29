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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:19
https://ria.ru/20200529/1572186906.html
В Ульяновской области умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области умер восьмой пациент с коронавирусом

16:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Мужчина с коронавирусом старше 75 лет скончался в Ульяновской области, у него были хронические заболевания, это восьмой летальный случай в регионе, сообщает пресс-служба областного минздрава.
В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 232 человека с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.
"Поступило заключение, подтверждающее диагноз у жителя Карсунского района, умершего 4 мая… Всего в Ульяновской области подтверждено восемь человек, умерших с диагнозом коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, 29 апреля мужчина старше 75 лет был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть с пневмонией, анализ на коронавирус дал положительный результат.
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"Ввиду быстро развившегося отека легких, а также сопутствующих хронических заболеваний, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь пациента не удалось", - сказано в релизе.
В Ульяновской области выявлено 2271 случай заболевания коронавирусом, 634 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУльяновская областьКарсунский районОбщество
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