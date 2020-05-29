В Ульяновской области умер восьмой пациент с коронавирусом

САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Мужчина с Мужчина с коронавирусом старше 75 лет скончался в Ульяновской области , у него были хронические заболевания, это восьмой летальный случай в регионе, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 232 человека с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.

"Поступило заключение, подтверждающее диагноз у жителя Карсунского района , умершего 4 мая… Всего в Ульяновской области подтверждено восемь человек, умерших с диагнозом коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

По данным минздрава, 29 апреля мужчина старше 75 лет был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть с пневмонией, анализ на коронавирус дал положительный результат.

"Ввиду быстро развившегося отека легких, а также сопутствующих хронических заболеваний, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь пациента не удалось", - сказано в релизе.

В Ульяновской области выявлено 2271 случай заболевания коронавирусом, 634 человека выздоровели.