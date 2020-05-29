Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Москву

"Рейс "Уральских авиалиний" 8424 Душанбе - Москва вылетел в 13:37 мск. 209 пассажиров", - говорится в сообщении.
Планируемое время прибытия в московский аэропорт Шереметьево - 17:47 мск.
Как уточнила авиакомпания "Уральские авиалинии", среди пассажиров 173 взрослых и 36 детей. Рейс выполняется на самолете Airbus А321.
Отмечается, что 30 мая авиакомпания планирует выполнить вывозной рейс из Душанбе в Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.