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2020-05-29T16:19
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Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Москву
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РИА Новости

Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Москву

16:18 29.05.2020 (обновлено: 16:19 29.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Москву, сообщает Минтранс России в Twitter.
"Рейс "Уральских авиалиний" 8424 Душанбе - Москва вылетел в 13:37 мск. 209 пассажиров", - говорится в сообщении.
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Планируемое время прибытия в московский аэропорт Шереметьево - 17:47 мск.
Как уточнила авиакомпания "Уральские авиалинии", среди пассажиров 173 взрослых и 36 детей. Рейс выполняется на самолете Airbus А321.
Отмечается, что 30 мая авиакомпания планирует выполнить вывозной рейс из Душанбе в Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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МоскваДушанбеШереметьево (аэропорт)В мире
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