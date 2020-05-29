Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-29T16:15
https://ria.ru/20200529/1572186612.html
В электросетевых компаниях Подмосковья введен особый режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/149919/56/1499195608_0:156:3087:1892_1036x0_80_0_0_6982ef408026e4121f224b06103687d9.jpg
РИА Новости

В электросетевых компаниях Подмосковья введен особый режим

16:15 29.05.2020
27
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛиния электропередач
Линия электропередач
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Линия электропередач
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сетевые компаний "Россети Московский регион" и АО "Мособлэнерго" переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск. Ожидается усиление ветра до 17м/с, местами порывы будут достигать 20 м/с.
"Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
15:03Новости Подмосковья
В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости
Возложение цветов и венков на мемориальном комплексе
Пензенский губернатор присоединился к акции памяти "Красная гвоздика"
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Строительство жилых домов
На Ямале строительный сезон пройдет с учетом мер против коронавируса
Картофель
В Подмосковье картофель посеяли на площади более 11 тысяч гектаров
Медицинские маски
Безработные пенсионеры Подмосковья получат маски до 20 июня
Отдыхающие на благоустроенной территории парка
Города Подмосковья продолжат благоустраивать, несмотря на коронавирус
Мост через Волгу в Твери
Руденя: в Твери и Ржеве 24 июня пройдут военные парады
Дмитрий Миронов
В Ярославской области гостиницы и турбазы могут открыть в середине июня
Автобус в Подмосковье. Архивное фото
Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 11%
Цветение яблони
Первые 50 тысяч яблонь и кленов зацвели в новом питомнике в Подмосковье
Студенты
Научная площадка для студентов аграрных вузов появилась в Подмосковье
Глава КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года
Машина скорой медицинской помощи
В Подмосковье стали меньше жаловаться на работу бригад скорой помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
Лента новостейМолния