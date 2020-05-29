В электросетевых компаниях Подмосковья введен особый режим

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости . Сетевые компаний "Россети Московский регион" и АО "Мособлэнерго" переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

"Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.