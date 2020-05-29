Власти объяснили разметку на грунтовой дороге под Саратовом

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Разметка на грунтовой дороге в городе Разметка на грунтовой дороге в городе Петровск Саратовской области появилась при проведении калибровки оборудования, заявил РИА Новости начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Петровского района Дмитрий Чапурин.

На видео, предоставленном РИА Новости жительницей Петровска Ниной Гамаюновой, запечатлено, что на грунтовую дорогу нанесена разметка. По словам автора ролика, данная дорога не асфальтирована и ведет в дачный поселок, огибая Сосновый бор - одно из любимых мест в Петровске для прогулок, занятий спортом и отдыха на природе. Гамаюнова отметила, что видео снято 27 мая, когда они с семьей выезжали в бор на высадку саженцев.

"Это не ноу-хау. Это подрядная организация ООО "Меридиан" выполняла работы по калибровке своего оборудования на дороге не общего пользования, это обычная полевая дорога. Данные работы нужны для того, чтобы на основных дорогах с асфальтовым покрытием потом нанести качественную разметку, чтобы соблюсти нормы расхода краски, ровность и так далее", - пояснил Чапурин.

Он отметил, что эти работы необходимо проводить, когда автомобиль с оборудованием находится в движении. По его словам, некоторые организации делают такие работы в тупиковых местах на асфальтовом покрытии, однако потом трудно удалить там краску, "а вот на грунтовом покрытии это легко все сделать".