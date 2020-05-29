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Культура
2020-05-29T18:37
https://ria.ru/20200529/1572186267.html
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
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РИА Новости

Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется

18:37 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗрители на закрытии фестиваля "Нашествие"
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Подготовка к рок-фестивалю "Нашествие", запланированному на 24-26 июля в селе Завидово в Тверской области, идет в штатном режиме, пока переноса дат нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы фестиваля Олег Цуриков.
"Подготовка идет в штатном режиме, фестиваль запланирован на 24-26 июля, пока переноса нет. У нас каждую неделю подтверждаются новые артисты", - сказал Цуриков.
Продюсер "Нашествия" Алан Маршалл сообщил РИА Новости, что необходимые меры безопасности сейчас прорабатываются с Роспотребнадзором.
На официальном сайте фестиваля среди участников заявлены группы "Машина времени", "Алиса", "Сплин", "Несчастный случай", "Крематорий", "Пилот", "Тараканы!", музыканты Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр и другие.
Фестиваль "Нашествие" проводится в Тверской области с 1999 года.
Кадр видео канала Mint Music Home на YouTube
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