Путин обсудит включение ювелирной отрасли в список пострадавших

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, который попросил Путина о поддержке одной из системообразующих отраслей региона - ювелирной отрасли.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение Министерству экономического развития, Министерству финансов рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения инфекции, и распространить на ювелирную промышленность федеральные меры поддержки", - обратился Ситников к президенту.

По его словам, сегодня ювелирная отрасль испытывает очень серьёзные проблемы, так как в результате приостановки работы ювелирных магазинов упал сбыт продукции, выросли цены на сырье, и граждане на фоне пандемии меняют свои предпочтения в потреблении.

Губернатор отметил, что в Костромской области работает почти 1, 5 тысячи ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей, в отрасли занято более 15 тысяч человек.

Предложенная мера, как считает Ситников, позволит сохранить уникальные трудовые коллективы, не потерять зарубежные рынки сбыта и защитить российский рынок ювелирных изделий.

"Прямо с ходу, с голоса, я конечно ответа вам не дам, хотя понимаю, что для Костромы это важная составляющая в региональной экономике, и сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать", - сказал на это Путин.