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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:09
https://ria.ru/20200529/1572186153.html
Путин обсудит включение ювелирной отрасли в список пострадавших
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572184075_0:157:2992:1840_1036x0_80_0_0_05e2bc5e0b06c79205c0eb4c2661c770.jpg
РИА Новости

Путин обсудит включение ювелирной отрасли в список пострадавших

16:09 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем правительства Михаилом Мишустиным возможное включение ювелирной отрасли в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, который попросил Путина о поддержке одной из системообразующих отраслей региона - ювелирной отрасли.
"Прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение Министерству экономического развития, Министерству финансов рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения инфекции, и распространить на ювелирную промышленность федеральные меры поддержки", - обратился Ситников к президенту.
По его словам, сегодня ювелирная отрасль испытывает очень серьёзные проблемы, так как в результате приостановки работы ювелирных магазинов упал сбыт продукции, выросли цены на сырье, и граждане на фоне пандемии меняют свои предпочтения в потреблении.
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Губернатор отметил, что в Костромской области работает почти 1, 5 тысячи ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей, в отрасли занято более 15 тысяч человек.
Предложенная мера, как считает Ситников, позволит сохранить уникальные трудовые коллективы, не потерять зарубежные рынки сбыта и защитить российский рынок ювелирных изделий.
"Прямо с ходу, с голоса, я конечно ответа вам не дам, хотя понимаю, что для Костромы это важная составляющая в региональной экономике, и сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать", - сказал на это Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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