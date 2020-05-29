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2020-05-29T16:29
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"Роскосмос" утвердил состав экипажа следующего "Союза"
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РИА Новости

"Роскосмос" утвердил состав экипажа следующего "Союза"

16:09 29.05.2020 (обновлено: 16:29 29.05.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-14"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с ТГК Прогресс МС-14
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Утвержден состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17", летящего на Международную космическую станцию 14 октября 2020 года, астронавта НАСА Стивена Боуэна заменили на Кэтлин Рубинс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее о замене Боуэна на Рубинс сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
Логотип госкорпорации Роскосмос
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"Госкорпорация "Роскосмос" утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи (назначаемый в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса) для полета на МКС в октябре 2020 года", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Он отметил, что решением межведомственной комиссии в основной экипаж "Союза МС-17" включены космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, в дублирующий - Олег Новицкий и Петр Дубров, а также Марк Ванде Хай.
"В специально сформированный в условиях действующей пандемии коронавируса резервный экипаж войдут космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров... и Андрей Бабкин", - добавил представитель пресс-службы.
Дмитрий Рогозин
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Кэтлин РубинсСергей РыжиковАнтон ШкаплеровМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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