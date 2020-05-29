"Роскосмос" утвердил состав экипажа следующего "Союза"

"Госкорпорация "Роскосмос" утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи (назначаемый в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса) для полета на МКС в октябре 2020 года", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".