"Роскосмос" утвердил состав экипажа следующего "Союза"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Утвержден состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17", летящего на Международную космическую станцию 14 октября 2020 года, астронавта НАСА Стивена Боуэна заменили на Кэтлин Рубинс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее о замене Боуэна на Рубинс сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
"Госкорпорация "Роскосмос" утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи (назначаемый в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса) для полета на МКС в октябре 2020 года", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Он отметил, что решением межведомственной комиссии в основной экипаж "Союза МС-17" включены космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, в дублирующий - Олег Новицкий и Петр Дубров, а также Марк Ванде Хай.
"В специально сформированный в условиях действующей пандемии коронавируса резервный экипаж войдут космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров... и Андрей Бабкин", - добавил представитель пресс-службы.