Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии

"Одно из условий, при котором мы разрешаем въезд из Германии, Исландии и Норвегии, - то, что туристы не смогут останавливаться на ночь в Копенгагене и других больших городах. Вы можете туда приехать поужинать в ресторане, но ночевать должны в другом месте", - заявил Хёйнике в ходе пресс-конференции.