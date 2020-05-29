Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:09
https://ria.ru/20200529/1572186055.html
Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_0:26:3029:1730_1036x0_80_0_0_a39cc5b5633bdd17262f1b6dc27e9f7c.jpg
РИА Новости

Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии

16:08 29.05.2020 (обновлено: 16:09 29.05.2020)
204
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкКопенгаген
Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Копенгаген. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 29 мая - РИА Новости. Правительство Дании приняло решение об открытии с 15 июня границ для туристов из Норвегии, Германии и Исландии, при этом приезжающие не смогут оставаться на ночь в Копенгагене и других крупных городах, сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Магнус Хёйнике.
"Одно из условий, при котором мы разрешаем въезд из Германии, Исландии и Норвегии, - то, что туристы не смогут останавливаться на ночь в Копенгагене и других больших городах. Вы можете туда приехать поужинать в ресторане, но ночевать должны в другом месте", - заявил Хёйнике в ходе пресс-конференции.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
При этом для въезда в страну туристы должны будут заранее забронировать отель за пределами Копенгагена и продемонстрировать подтверждающие документы. Граждане Дании также смогут посещать указанные страны, однако министерство иностранных дел не рекомендует совершать поездки по другим направления до 31 августа.
При этом Дания, как и Норвегия, пока не стала открывать границы с соседней Швецией. Эпидемиологическая ситуация в Швеции отличается от ситуации ближайших соседей. От коронавируса там скончались уже более 4 тысяч человек, тогда как в Дании и Норвегии 565 и 235 соответственно. При этом шведское правительство отказалось от введения жестких мер карантина в связи с коронавирусом, за что неоднократно подвергалось критике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыШвецияИсландияНорвегияВ мире
Рекомендуем
Пляж в городе Лименас на греческом острове Тасос
Россия не вошла в список стран, которым Греция откроет границы с 15 июня
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями
Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
График прогулок в Москве на экране компьютера
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В Крыму откроют отели и санатории
Обезьяна
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
Подводная лодка
"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
Лента новостейМолния