Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии

СТОКГОЛЬМ, 29 мая - РИА Новости. Правительство Дании приняло решение об открытии с 15 июня границ для туристов из Норвегии, Германии и Исландии, при этом приезжающие не смогут оставаться на ночь в Копенгагене и других крупных городах, сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Магнус Хёйнике.
"Одно из условий, при котором мы разрешаем въезд из Германии, Исландии и Норвегии, - то, что туристы не смогут останавливаться на ночь в Копенгагене и других больших городах. Вы можете туда приехать поужинать в ресторане, но ночевать должны в другом месте", - заявил Хёйнике в ходе пресс-конференции.
При этом для въезда в страну туристы должны будут заранее забронировать отель за пределами Копенгагена и продемонстрировать подтверждающие документы. Граждане Дании также смогут посещать указанные страны, однако министерство иностранных дел не рекомендует совершать поездки по другим направления до 31 августа.
При этом Дания, как и Норвегия, пока не стала открывать границы с соседней Швецией. Эпидемиологическая ситуация в Швеции отличается от ситуации ближайших соседей. От коронавируса там скончались уже более 4 тысяч человек, тогда как в Дании и Норвегии 565 и 235 соответственно. При этом шведское правительство отказалось от введения жестких мер карантина в связи с коронавирусом, за что неоднократно подвергалось критике.
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