СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.

Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", — сказал Мишустин.

За время пандемии существенно сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах. В правительстве отметили, что получают много обращений с просьбой поддержать отрасль.

Среди мер поддержки, которыми которыми смогут воспользоваться российские медиа:

— полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; — беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; — льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели; льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели; — мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусматривается отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на год с погашением равными ежемесячными платежами.

Можно также получить прямые субсидии и гранты на оплату труда, выплату долгов за коммунальные услуги — их начисляют из расчета МРОТ на каждого сотрудника. Субсидию предоставят в том случае, если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей.

"Помогут удержаться на плаву"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что СЖР вместе с Национальной ассоциацией телерадиовещателей еще в начале апреля обратились к премьер-министру с просьбой включить СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Затем с подобными просьбами выступали Торгово-промышленная палата и другие серьезные организации, региональные союзы журналистов.

"По сути, мы навалились всем миром, и я очень рад, что сегодня правительство приняло такое решение", — сказал Соловьев.

По его мнению, решение правительства поможет многим изданиям выжить.

"Сам факт включения в список наиболее пострадавших отраслей предполагает целый ряд последующих мер помощи. Это будут достаточно серьезные, если не сказать колоссальные финансовые вливания в СМИ, которые помогут удержаться на плаву и, если честно, даже спастись многим средствам массовой информации, особенно печатным. Потому что печатные СМИ сейчас находятся, по сути, в катастрофической ситуации", — добавил Соловьев.

"Большое подспорье"

Глава Роспечати Михаил Сеславинский , со своей стороны, отметил, что отсрочкой по уплате налогов, мораторием на арендные платежи, льготам по кредитам могут пользоваться все представители индустрии.

По его словам, издательская отрасль и продавцы книг испытывают сейчас самые серьезные проблемы.

"Надо сказать, что работа над этим постановлением правительства была непростой. Она заняла добрых полтора месяца. И понятно, что в условиях, когда вся экономика страны находится в сложной ситуации, нам нужны были четкие аргументы, которые демонстрировали бы, что отрасль СМИ требует серьезной поддержки. Мы основываемся на данных о падении рекламного рынка. Серьезные, самые серьезные проблемы существуют у издательской отрасли, у книгораспространения. И выход этого постановления правительства, которое дает преференции как по кредитной политике, так и по другим финансовым показателям, большое подспорье для медиаиндустрии", — считает Сеславинский.

Заместитель глав Минкомсвязи Алексей Волин напомнил, что за время эпидемии многие СМИ понесли очень серьезные экономические потери.

"Это было связано как с серьезным проседанием по рекламе, потому что в мае месяце уже у многих телевизионных каналов, которые занимаются информационным общественно-политическим вещанием, проседание составило свыше 40 процентов, радио просело в регионах почти на 90 процентов, многие радиостанции потеряли до 80 процентов рекламы", — рассказал он.

Очень серьезным был удар для газет и журналов — за два месяца сильно сократились продажи в рознице, а также и реклама.

"При этом мы видим, что за время коронавируса СМИ играли очень важную роль. Они не только не потеряли свою аудиторию, они ее серьезно увеличили. И спрос на традиционные СМИ был крайне велик. И теперь у СМИ появится возможность, соответственно, воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса", — добавил Волин.

Он подчеркнул, что и прежде всего это важно для небольших и средних редакций, для региональных СМИ.