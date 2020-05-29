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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:09
https://ria.ru/20200529/1572185923.html
СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей
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РИА Новости

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

16:09 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПечать газеты в типографии "Советская Сибирь" в Новосибирске
Печать газеты в типографии Советская Сибирь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.
"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", — сказал Мишустин.
За время пандемии существенно сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах. В правительстве отметили, что получают много обращений с просьбой поддержать отрасль.
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Среди мер поддержки, которыми которыми смогут воспользоваться российские медиа:
полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей;
беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;
льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели;
мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Кроме того, для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусматривается отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на год с погашением равными ежемесячными платежами.
Можно также получить прямые субсидии и гранты на оплату труда, выплату долгов за коммунальные услуги — их начисляют из расчета МРОТ на каждого сотрудника. Субсидию предоставят в том случае, если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей.
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"Помогут удержаться на плаву"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что СЖР вместе с Национальной ассоциацией телерадиовещателей еще в начале апреля обратились к премьер-министру с просьбой включить СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Затем с подобными просьбами выступали Торгово-промышленная палата и другие серьезные организации, региональные союзы журналистов.
"По сути, мы навалились всем миром, и я очень рад, что сегодня правительство приняло такое решение", — сказал Соловьев.
По его мнению, решение правительства поможет многим изданиям выжить.
"Сам факт включения в список наиболее пострадавших отраслей предполагает целый ряд последующих мер помощи. Это будут достаточно серьезные, если не сказать колоссальные финансовые вливания в СМИ, которые помогут удержаться на плаву и, если честно, даже спастись многим средствам массовой информации, особенно печатным. Потому что печатные СМИ сейчас находятся, по сути, в катастрофической ситуации", — добавил Соловьев.
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"Большое подспорье"

Глава Роспечати Михаил Сеславинский, со своей стороны, отметил, что отсрочкой по уплате налогов, мораторием на арендные платежи, льготам по кредитам могут пользоваться все представители индустрии.
По его словам, издательская отрасль и продавцы книг испытывают сейчас самые серьезные проблемы.
"Надо сказать, что работа над этим постановлением правительства была непростой. Она заняла добрых полтора месяца. И понятно, что в условиях, когда вся экономика страны находится в сложной ситуации, нам нужны были четкие аргументы, которые демонстрировали бы, что отрасль СМИ требует серьезной поддержки. Мы основываемся на данных о падении рекламного рынка. Серьезные, самые серьезные проблемы существуют у издательской отрасли, у книгораспространения. И выход этого постановления правительства, которое дает преференции как по кредитной политике, так и по другим финансовым показателям, большое подспорье для медиаиндустрии", — считает Сеславинский.
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Заместитель глав Минкомсвязи Алексей Волин напомнил, что за время эпидемии многие СМИ понесли очень серьезные экономические потери.
"Это было связано как с серьезным проседанием по рекламе, потому что в мае месяце уже у многих телевизионных каналов, которые занимаются информационным общественно-политическим вещанием, проседание составило свыше 40 процентов, радио просело в регионах почти на 90 процентов, многие радиостанции потеряли до 80 процентов рекламы", — рассказал он.
Очень серьезным был удар для газет и журналов — за два месяца сильно сократились продажи в рознице, а также и реклама.
"При этом мы видим, что за время коронавируса СМИ играли очень важную роль. Они не только не потеряли свою аудиторию, они ее серьезно увеличили. И спрос на традиционные СМИ был крайне велик. И теперь у СМИ появится возможность, соответственно, воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса", — добавил Волин.
Он подчеркнул, что и прежде всего это важно для небольших и средних редакций, для региональных СМИ.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Союз журналистов РоссииМихаил СеславинскийМедиа - ОбществоОбщество
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29 мая, 16:51
Сергей Пахомов
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Кремль поддерживает тех кто им нужен , кто на них работает.
29 мая, 16:58
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