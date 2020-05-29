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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:05
https://ria.ru/20200529/1572185825.html
В Липецкой области число излечившихся от коронавируса превысило 700
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/99/1488629980_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2727fb0d20d1962988e09601d228673d.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число излечившихся от коронавируса превысило 700

16:05 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецке
Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Липецке. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Более 700 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели в Липецкой области, из них 41 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
"Еще 41 человек в регионе вылечился от коронавируса. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1976 случаев новой коронавирусной инфекции, 715 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.
В настоящее время в больницах региона находятся 176 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 550 человек с подозрением на выделение вируса. Наблюдаются на дому 1080 пациентов с легкой формой COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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