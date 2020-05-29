В Липецкой области число излечившихся от коронавируса превысило 700

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Более 700 пациентов, у которых был выявлен Более 700 пациентов, у которых был выявлен коронавирус , выздоровели в Липецкой области , из них 41 - за последние сутки, сообщает администрация региона.

"Еще 41 человек в регионе вылечился от коронавируса. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1976 случаев новой коронавирусной инфекции, 715 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.

В настоящее время в больницах региона находятся 176 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 550 человек с подозрением на выделение вируса. Наблюдаются на дому 1080 пациентов с легкой формой COVID-19.