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2020-05-29T16:04
https://ria.ru/20200529/1572185752.html
В Омске арестовали женщину, обвиняемую в истязании трехлетней дочери
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РИА Новости

В Омске арестовали женщину, обвиняемую в истязании трехлетней дочери

16:04 29.05.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жительница Омска, которая обвиняется в истязании своей трехлетней дочери, заключена под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее вечером 27 мая на Первом канале в эфире телепрограммы "На самом деле" показали сюжет об избиении родителями трехлетней дочери из Омска. В программе также прозвучали данные о том, что родители девочки не ухаживали за пожилой родственницей и отбирали у пенсионерки деньги.
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По данным следствия, 27-летняя женщина нанесла своей малолетней дочери удары рукой по голове, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин.
Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям за истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей.
Об избиении девочки, которой, по данным СУСК Омской области, 2,5 года, стало известно только 11 мая, когда ребёнка доставили в больницу. При осмотре на теле девочки медики обнаружили синяки и ушибы и диагностировали у ребёнка анемию и белково-энергетическую недостаточность. Следователи установили, что в семье девочки есть ещё четверо несовершеннолетних детей. Семья признана неблагополучной и с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете.
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Отец ребенка пять раз судим, ранее родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Сообщалось также, что детей забрали из семьи и поместили их в детские соцучреждения.
"По ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмскПроисшествия
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