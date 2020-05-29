В Омске арестовали женщину, обвиняемую в истязании трехлетней дочери

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жительница Жительница Омска , которая обвиняется в истязании своей трехлетней дочери, заключена под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее вечером 27 мая на Первом канале в эфире телепрограммы "На самом деле" показали сюжет об избиении родителями трехлетней дочери из Омска. В программе также прозвучали данные о том, что родители девочки не ухаживали за пожилой родственницей и отбирали у пенсионерки деньги.

По данным следствия, 27-летняя женщина нанесла своей малолетней дочери удары рукой по голове, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин.

Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям за истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей.

Об избиении девочки, которой, по данным СУСК Омской области , 2,5 года, стало известно только 11 мая, когда ребёнка доставили в больницу. При осмотре на теле девочки медики обнаружили синяки и ушибы и диагностировали у ребёнка анемию и белково-энергетическую недостаточность. Следователи установили, что в семье девочки есть ещё четверо несовершеннолетних детей. Семья признана неблагополучной и с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете.

Отец ребенка пять раз судим, ранее родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Сообщалось также, что детей забрали из семьи и поместили их в детские соцучреждения.