В Финляндии число жертв коронавируса достигло 314

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 33 новых случая коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 776 ( плюс 33)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5,5 тысячи человек выздоровели.
По данным на 15.40 пятницы, 64 человека находились в больнице, из них 10 в реанимации, 314 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 126 человек были в возрасте 80-89 лет, а 77 человек - старше 90 лет.
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