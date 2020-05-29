В Саратовской области число тяжелых пациентов с COVID-19 выросло до 143

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области увеличилось до 143, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141. За последние сутки выявлено 94 новых заболевших, а вылечились 108 пациентов. По данным минздрава области на 27 мая, в тяжелом состоянии находился 131 пациент с COVID-19, в том числе 52 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым пациентам на сегодня статистика следующая: 86 человек на кислородной поддержке, 57 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них на жесткой дыхательной аппаратуре 26 и 31 человек на неинвазивной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что всего в стационарах находятся 770 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 641 диагностирована пневмония.