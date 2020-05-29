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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:03
https://ria.ru/20200529/1572185599.html
В Саратовской области число тяжелых пациентов с COVID-19 выросло до 143
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число тяжелых пациентов с COVID-19 выросло до 143

16:03 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области увеличилось до 143, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141. За последние сутки выявлено 94 новых заболевших, а вылечились 108 пациентов. По данным минздрава области на 27 мая, в тяжелом состоянии находился 131 пациент с COVID-19, в том числе 52 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
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"По тяжелым пациентам на сегодня статистика следующая: 86 человек на кислородной поддержке, 57 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них на жесткой дыхательной аппаратуре 26 и 31 человек на неинвазивной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что всего в стационарах находятся 770 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 641 диагностирована пневмония.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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