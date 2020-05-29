В России cуды провели более восьми тысяч онлайн-заседаний из-за COVID-19

"Стоит отметить, что за время самоизоляции практику применения дистанционного формата российские суды использовали в более восьми тысячах заседаниях. В период с 21 апреля по 29 мая 2020 года в Верховном суде России в режиме веб-конференц-связи было рассмотрено порядка 40 гражданских, административных и экономических споров с подключением более 70 участников", - сказали в пресс-службе.