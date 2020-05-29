В России cуды провели более восьми тысяч онлайн-заседаний из-за COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские суды за время действия ограничений, введенных ради борьбы с распространением коронавируса, провели более 8 тысяч дистанционных заседаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"Стоит отметить, что за время самоизоляции практику применения дистанционного формата российские суды использовали в более восьми тысячах заседаниях. В период с 21 апреля по 29 мая 2020 года в Верховном суде России в режиме веб-конференц-связи было рассмотрено порядка 40 гражданских, административных и экономических споров с подключением более 70 участников", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в пятницу в суде состоялось заседание Научно-консультативного совета при высшей судебной инстанции. "Впервые в своей истории научная дискуссия членов НКС проходила в режиме веб-конференции. Заседание касалось вопросов применения судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", - отметили в суде.
В условиях пандемии, добавили в пресс-службе, ВС РФ уделяет серьезное внимание совершенствованию систем видео-конференц-связи. "Органы судейского сообщества рассчитывают, таким образом, не только не допустить распространения болезни и нарушения процессуальных прав, но также значительно ускорить сроки рассмотрения дел, сократить временные затраты и судебные издержки участников процесса", - сообщили в суде.
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