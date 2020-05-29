Стаж работающих с коронавирусом медиков будет идти из расчета день за три

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Каждый день работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных учреждениях и на скорой помощи в 2020 году будет засчитываться медработнику как три дня, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, "заработает" спецстаж в полгода", — пояснил замглавы ведомства Андрей Пудов.
Сведения о медработниках, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, работодатели будут подавать в ПФР.
В Минтруде также напомнили, что страховая пенсия назначается досрочно при выработке 25 лет медицинского стажа в сельской местности или 30 лет в городе.
В начале недели стало известно, что стимулирующие выплаты за апрель за работу с пациентами с коронавирусом получили более 153 тысяч медработников в регионах, включая врачей, средний персонал и водителей скорой помощи, а также более 15 тысяч сотрудников федеральных учреждений.
Всего в России за время пандемии COVID-19 диагностировали у 387 623 человек, выздоровели почти 159 257, умерли от заболевания 4374 пациента.
По данным председателя профсоюза работников здравоохранения Михаила Андрочникова, в России коронавирусом могут быть инфицированы около десяти тысяч медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.