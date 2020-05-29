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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:15
https://ria.ru/20200529/1572185477.html
Стаж работающих с коронавирусом медиков будет идти из расчета день за три
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571171812_0:87:2853:1692_1036x0_80_0_0_0e608af943df3b1d15902eee0938172f.jpg
РИА Новости

Стаж работающих с коронавирусом медиков будет идти из расчета день за три

16:01 29.05.2020 (обновлено: 17:15 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне" госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в "красной зоне" госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Каждый день работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных учреждениях и на скорой помощи в 2020 году будет засчитываться медработнику как три дня, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, "заработает" спецстаж в полгода", — пояснил замглавы ведомства Андрей Пудов.
Сведения о медработниках, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, работодатели будут подавать в ПФР.
В Минтруде также напомнили, что страховая пенсия назначается досрочно при выработке 25 лет медицинского стажа в сельской местности или 30 лет в городе.
Медицинские работники
14:41Распространение нового коронавируса
Московские медики помогают бороться с COVID-19 в шести регионах
В начале недели стало известно, что стимулирующие выплаты за апрель за работу с пациентами с коронавирусом получили более 153 тысяч медработников в регионах, включая врачей, средний персонал и водителей скорой помощи, а также более 15 тысяч сотрудников федеральных учреждений.
Всего в России за время пандемии COVID-19 диагностировали у 387 623 человек, выздоровели почти 159 257, умерли от заболевания 4374 пациента.
По данным председателя профсоюза работников здравоохранения Михаила Андрочникова, в России коронавирусом могут быть инфицированы около десяти тысяч медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
82931117
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Получается, что медики сейчас заинтересованы, что бы больные не заканчивались?
29 мая, 16:07
Николай Негодник
18720011
Лучше бы пенсионный возраст для них возвратили прежний. Вот это была бы мера!
29 мая, 16:03
андрей сидоркин
13000013
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