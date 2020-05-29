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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:59
https://ria.ru/20200529/1572185365.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 828
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 828

15:59 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 32, всего с момента вспышки в стране заболели 30 828 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 29 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 32 новых заражения против 20 накануне, двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 30 828 человек, скончались 1657.
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Скорость распространения нового коронавируса
Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 390 697 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10%.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня: разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияШвейцарияАвстрияВ мире
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