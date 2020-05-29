В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 828

По данным на 29 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 32 новых заражения против 20 накануне, двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 30 828 человек, скончались 1657.
Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 390 697 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10%.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня: разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.