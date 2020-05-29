В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 828

По данным на 29 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 32 новых заражения против 20 накануне, двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 30 828 человек, скончались 1657.

Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 390 697 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10%.