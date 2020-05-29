В Челябинской области собаку поместили на карантин вместе с хозяином

"В тот же день сотрудниками управления Россельхознадзора был осуществлен выезд... У животного была замерена температура (температура в норме). Хозяину вручено предписание об изолированном содержании животного... на весь период карантинирования до подтверждения или исключения заражения владельца", - говорится в сообщении.