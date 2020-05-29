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2020-05-29T15:58
https://ria.ru/20200529/1572185299.html
В Челябинской области собаку поместили на карантин вместе с хозяином
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РИА Новости

В Челябинской области собаку поместили на карантин вместе с хозяином

15:58 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСобака
Собака
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собака. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Впервые в Челябинской области на карантин вместе с владелицей поместили ее собаку, сообщила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
Отмечается, что женщина с собакой прибыла из Еревана в Екатеринбург 28 мая и отправилась на карантин по месту жительства в Челябинской области.
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"В тот же день сотрудниками управления Россельхознадзора был осуществлен выезд... У животного была замерена температура (температура в норме). Хозяину вручено предписание об изолированном содержании животного... на весь период карантинирования до подтверждения или исключения заражения владельца", - говорится в сообщении.
Управление рекомендовало исключить контакт изолированного животного с другими людьми и животными, а также проинформировать госслужбу о появлении у собаки клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЕреванЕкатеринбургЧелябинская областьОбщество
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