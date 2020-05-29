В Челябинской области собаку поместили на карантин вместе с хозяином

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Впервые в Челябинской области на карантин вместе с владелицей поместили ее собаку, сообщила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
Отмечается, что женщина с собакой прибыла из Еревана в Екатеринбург 28 мая и отправилась на карантин по месту жительства в Челябинской области.
"В тот же день сотрудниками управления Россельхознадзора был осуществлен выезд... У животного была замерена температура (температура в норме). Хозяину вручено предписание об изолированном содержании животного... на весь период карантинирования до подтверждения или исключения заражения владельца", - говорится в сообщении.
Управление рекомендовало исключить контакт изолированного животного с другими людьми и животными, а также проинформировать госслужбу о появлении у собаки клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции.
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