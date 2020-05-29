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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:12
https://ria.ru/20200529/1572185213.html
Азербайджан продлил до 15 июня карантин из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571684568_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_24542c094f274ea30da6f10b49116f47.jpg
РИА Новости

Азербайджан продлил до 15 июня карантин из-за коронавируса

15:58 29.05.2020 (обновлено: 16:12 29.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима в Азербайджане
Ослабление карантинного режима в Азербайджане
© Sputnik
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Ослабление карантинного режима в Азербайджане
БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Азербайджан продлил карантинный режим из-за коронавируса до 15 июня, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"За прошедший период были приняты эффективные меры по предотвращению широкого распространения на территории страны новых видов коронавирусной инфекции (COVID-19). Тем не менее, поскольку ситуация с пандемией в мире по-прежнему сохраняется, и препарат, необходимый для лечения инфекции COVID-19, а также вакцина против этого заболевания не найдены, борьба с вирусом должна стать повседневной жизнью каждого", - сообщает оперативный штаб.
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Как уточняет штаб, "в связи с этим, после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций ВОЗ принято решение о продлении срока особого карантинного режима на территории страны до 0.00 (23.00 мск) 15 июня 2020 года".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
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