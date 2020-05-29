Азербайджан продлил до 15 июня карантин из-за коронавируса

"За прошедший период были приняты эффективные меры по предотвращению широкого распространения на территории страны новых видов коронавирусной инфекции (COVID-19). Тем не менее, поскольку ситуация с пандемией в мире по-прежнему сохраняется, и препарат, необходимый для лечения инфекции COVID-19, а также вакцина против этого заболевания не найдены, борьба с вирусом должна стать повседневной жизнью каждого", - сообщает оперативный штаб.