Азербайджан продлил до 15 июня карантин из-за коронавируса

БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Азербайджан продлил карантинный режим из-за коронавируса до 15 июня, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"За прошедший период были приняты эффективные меры по предотвращению широкого распространения на территории страны новых видов коронавирусной инфекции (COVID-19). Тем не менее, поскольку ситуация с пандемией в мире по-прежнему сохраняется, и препарат, необходимый для лечения инфекции COVID-19, а также вакцина против этого заболевания не найдены, борьба с вирусом должна стать повседневной жизнью каждого", - сообщает оперативный штаб.
Как уточняет штаб, "в связи с этим, после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций ВОЗ принято решение о продлении срока особого карантинного режима на территории страны до 0.00 (23.00 мск) 15 июня 2020 года".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.