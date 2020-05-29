Россия не вошла в список стран, которым Греция откроет границы с 15 июня

АФИНЫ, 29 мая — РИА Новости. Россия не вошла в список 29 стран, туристам из которых Греция с 15 июня откроет границы в Афинах и Салониках. Среди других государств в перечне Германия - крупнейший рынок для греческой туротрасли.

"Список из 29 стран был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов и с учетом сделанных в четверг объявлений Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), а также соответствующей рекомендации Комитета по инфекционным заболеваниям", — говорится в сообщении Греческой национальной организации туризма (ГНТО).

В него вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия.

Приезжих из этих государств будут выборочно проверять на коронавирус. В отношении туристов будут действовать существующие правила.