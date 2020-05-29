В Саратовской области число излечившихся от коронавируса достигло 108

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать пациентов старше 80 лет вылечились от коронавирусной инфекции в Саратовской области с начала пандемии, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"Мы с удовлетворением констатируем тот факт, что число выздоровевших пациентов у нас с каждым днем увеличивается… Двенадцать человек выздоровело старше 80 лет, в том числе восемь с вирусной пневмонией. Есть выздоровевший пациент, которому исполнилось 90 лет... Это говорит о том, что наши медики все делают правильно и должным образом", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"По остальным пациентам старших возрастов, которые еще проходят лечение, мы тоже будем надеяться, что у них все будет благополучно, потому что наши врачи прикладывают максимум усилий к этому", - добавил он.
Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141. За последние сутки выявлены 94 новых заболевших, а вылечились 108 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.