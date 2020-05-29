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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:56
https://ria.ru/20200529/1572185108.html
В Саратовской области число излечившихся от коронавируса достигло 108
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число излечившихся от коронавируса достигло 108

15:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать пациентов старше 80 лет  вылечились от коронавирусной инфекции в Саратовской области с начала пандемии, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"Мы с удовлетворением констатируем тот факт, что число выздоровевших пациентов у нас с каждым днем увеличивается… Двенадцать человек выздоровело старше 80 лет, в том числе восемь с вирусной пневмонией. Есть выздоровевший пациент, которому исполнилось 90 лет... Это говорит о том, что наши медики все делают правильно и должным образом", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"По остальным пациентам старших возрастов, которые еще проходят лечение, мы тоже будем надеяться, что у них все будет благополучно, потому что наши врачи прикладывают максимум усилий к этому", - добавил он.
Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141. За последние сутки выявлены 94 новых заболевших, а вылечились 108 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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