В Саратовской области число излечившихся от коронавируса достигло 108

"Мы с удовлетворением констатируем тот факт, что число выздоровевших пациентов у нас с каждым днем увеличивается… Двенадцать человек выздоровело старше 80 лет, в том числе восемь с вирусной пневмонией. Есть выздоровевший пациент, которому исполнилось 90 лет... Это говорит о том, что наши медики все делают правильно и должным образом", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.