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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:53
https://ria.ru/20200529/1572184821.html
Эксперт назвал факторы восстановления мировой торговли
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9c512b40f7f2a1dfce3e93b1f6804685.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал факторы восстановления мировой торговли

15:53 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Основными факторами для восстановления мировой торговли, объемы которой падают в условиях пандемии, являются оперативность контроля над распространением COVID-19 и определение дальнейшей экономической политики, считает профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
"Для восстановления определяющими будут два условия: быстрота установления правительствами контроля над распространением пандемии и выбор ими характера дальнейшей экономической политики", - сказал он в ходе круглого стола "В поисках новой архитектуры многополярности: международное сотрудничество ЕАЭС".
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Согласно прогнозам международных экспертов, снижение объемов торговли может составить к концу года 13% по оптимистичному сценарию, по пессимистичному - 32% и более, напомнил эксперт. "Широкий разброс между двумя сценариями объясняется прежде всего самой природой нынешнего кризиса, связанной со здоровьем людей, и значительной неопределённостью мировой экономики в ближайшем будущем. Неопределенность приведённых сценариев и оценок обусловлена ещё и тем, что нельзя исключать появления иных, неизвестных пока факторов, воздействие которых на торговые потоки окажется существенным. К примеру, могут осложниться условия на кредитном рынке, что неизбежно сузит возможности финансирования торговли", - пояснил он.
Портанский указал, что эксперты ожидают двузначные цифры снижения экспорта практически во всех регионах. "При этом сильнее всего пострадает экспорт из Северной Америки и Азии. Более резко торговля, скорее всего, будет падать в секторах, где сформировались сложные цепочки создания добавленной стоимости, особенно в сфере электроники и автомобильной промышленности. В секторе услуг пандемия затронет прежде всего транспорт, туризм - это мы уже хорошо видим", - сказал он.
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"По данным на апрель 2020 года, в большинстве стран переломная точка, позволяющая говорить о сокращении негативного влияния коронавируса на хозяйственную жизнь, ещё не пройдена. Имеющиеся прогнозы допускают сокращение мирового ВВП до 10% к концу года", - отметил эксперт.
"Губительным было бы поддаться в сложившихся обстоятельствах соблазну введения новых протекционистских барьеров, которые неминуемо приведут к новым шокам для экономик в дополнение к уже существующим. Напротив, поддержание открытости рынков для международной торговли и инвестиций способствовало бы дальнейшему восстановлению", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ПортанскийКоронавирусыЕвразийский экономический союзРоссийская академия наукВысшая школа экономики (ВШЭ)АзияСеверная АмерикаЭкономика
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