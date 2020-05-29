Эксперт назвал факторы восстановления мировой торговли

Согласно прогнозам международных экспертов, снижение объемов торговли может составить к концу года 13% по оптимистичному сценарию, по пессимистичному - 32% и более, напомнил эксперт. "Широкий разброс между двумя сценариями объясняется прежде всего самой природой нынешнего кризиса, связанной со здоровьем людей, и значительной неопределённостью мировой экономики в ближайшем будущем. Неопределенность приведённых сценариев и оценок обусловлена ещё и тем, что нельзя исключать появления иных, неизвестных пока факторов, воздействие которых на торговые потоки окажется существенным. К примеру, могут осложниться условия на кредитном рынке, что неизбежно сузит возможности финансирования торговли", - пояснил он.