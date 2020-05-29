Путин назвал ситуацию в Костромской области стабильной

"В целом ситуация в области под контролем, и область развивается. Я думаю, что и вам, наверное, хотелось бы, чтобы это шло гораздо более быстрыми темпами, чем происходит на самом деле. Но в целом, повторяю, ситуация стабильная, и есть моменты, на которые я сейчас обратил внимание, и вы их видите, я вижу по вашей реакции, что вы в материале, понимаете, что происходит и что надо делать, знаете", - сказал Путин.