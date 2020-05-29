Путин назвал ситуацию в Костромской области стабильной

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация в Костромской области в целом стабильная и находится под контролем, федеральное правительство будет поддерживать регион, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором области Сергеем Ситниковым.
В ходе встречи Ситников рассказал президенту о ситуации с коронавирусом в регионе и основных проблемах. В частности, губернатор обратил внимание на критическую транспортную нагрузку в Костроме из-за транзита. Также губернатор попросил Путина о поддержке одной из системообразующих отраслей региона - ювелирной отрасли.
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"В целом ситуация в области под контролем, и область развивается. Я думаю, что и вам, наверное, хотелось бы, чтобы это шло гораздо более быстрыми темпами, чем происходит на самом деле. Но в целом, повторяю, ситуация стабильная, и есть моменты, на которые я сейчас обратил внимание, и вы их видите, я вижу по вашей реакции, что вы в материале, понимаете, что происходит и что надо делать, знаете", - сказал Путин.
"Будем вам помогать", - заключил президент.
Ситников был назначен врио губернатора Костромской области в апреле 2012 года, позже Костромская областная дума наделила его полномочиями губернатора на пять лет. В 2015 году участвовал в выборах главы региона, баллотировался от "Единой России", набрал более 65 процентов голосов. Срок его полномочий на посту главы региона истекает в сентябре 2020 года.
В ходе встречи с президентом в пятницу Ситников попросил одобрения президента для участия в предстоящих выборах главы региона, Путин пообещал поддержать его.
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