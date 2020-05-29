Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.

"Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей", - говорится в сообщении.

ПФР уточнили, что первые выплаты в размере 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. В соответствии с постановлением правительства заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются до 2 июня, уточнили в фонде. При этом восьмидневный срок является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен.

Согласно данным ПФР, большинство семей обратились за выплатой через портал госуслуг и могут узнать статус заявления в электронном кабинете. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено, добавили в ПФР, уточнив, что такое решение, в частности, может быть вынесено, если родители живут за пределами России или являются гражданами другой страны.