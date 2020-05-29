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2020-05-29T18:18
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На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой
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РИА Новости

На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой

15:46 29.05.2020 (обновлено: 18:18 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На западной окраине Москвы произошел конфликт со стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"По предварительной информации, в районе Солнцево, на улице Богданова произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия", — сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших в полицию не поступала. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ЧП.
Полицейский
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814535219
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