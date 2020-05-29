На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На западной окраине Москвы произошел конфликт со стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительной информации, в районе Солнцево, на улице Богданова произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия", — сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших в полицию не поступала. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ЧП.