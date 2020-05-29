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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:40
https://ria.ru/20200529/1572184339.html
Ученый спрогнозировал вторую волну коронавируса к осени
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572076327_0:0:3223:1814_1036x0_80_0_0_3f08e042d2e1290c896937c0612839b3.jpg
РИА Новости

Ученый спрогнозировал вторую волну коронавируса к осени

15:44 29.05.2020 (обновлено: 16:40 29.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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РИМ, 29 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Распространение респираторных заболеваний с приходом осени увеличивает вероятность второй волны коронавируса, заявил президент Высшего института здравоохранения (ISS) Италии Сильвио Брузаферро.
"C октября начинается сезон, когда растет распространение инфекций верхних дыхательных путей. Очевидно, что в сценариях, которые мы предполагаем, вирус SARS-COVID, который передается, прежде всего, по воздуху и при контакте, становится заболеванием, которое может получить большее распространение и может быть ошибочно принято за другие болезни", - заявил он, выступая в палате депутатов итальянского парламента.
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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По словам эксперта, рост скорости передачи инфекции будет увеличиваться по мере приближения осеннего сезона.

"Знаменитая гипотеза о второй волне связана с этим. И с научно-технической точки зрения она является объективными данными", - сказал Брузаферро.

Профессор, который входит в научно-технический комитет при правительстве Италии по борьбе с эпидемией COVID-19, подчеркнул, что на следующей неделе страну ждут новые трудности с открытием границ между регионами. По его словам, это потребует своевременного ответ на появление новых очагов. Относительно подобных районов правительство ранее выражало готовность ввести режим "красных зон".
Согласно официальным данным, по состоянию на четверг в Италии было зафиксировано более 231 тысячи случаев заражения коронавирусом, 150 тысяч больных выздоровели, общее число жертв составило 33 142 человека. Накануне число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, упало ниже отметки в 50 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
130309
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
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