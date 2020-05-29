В Москве могут ослабить ограничения через две недели

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
В частности, власти будут оценивать, как в городе работает режим прогулок по графику. Ракова согласилась, что на первый взгляд режим может показаться сложным и странным, однако это вынужденная мера.
"Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации", - сказала она.
Вице-мэр призвала жителей города набраться терпения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.
Ракова пояснила, что в течение двух недель власти проанализируют, как действует этот режим, и если число заболевших не будет расти, а ситуация улучшится, то примут и другие меры по ослаблению ограничений.
Продление ограничений
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом с понедельника москвичи смогут гулять по три раза в неделю без пропусков.
Как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок определяется местом прописки, а не фактического проживания.
При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены одной семьи смогут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам.
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