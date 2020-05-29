В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В частности, власти будут оценивать, как в городе работает режим прогулок по графику. Ракова согласилась, что на первый взгляд режим может показаться сложным и странным, однако это вынужденная мера.

"Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации", - сказала она.

Вице-мэр призвала жителей города набраться терпения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ракова пояснила, что в течение двух недель власти проанализируют, как действует этот режим, и если число заболевших не будет расти, а ситуация улучшится, то примут и другие меры по ослаблению ограничений.

Продление ограничений

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом с понедельника москвичи смогут гулять по три раза в неделю без пропусков.

Как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк , график прогулок определяется местом прописки, а не фактического проживания.

При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены одной семьи смогут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам.