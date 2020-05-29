Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем взаимодействие двух стран в Совете Безопасности ООН, а также ситуацию в Сирии, Ливии и вокруг иранской ядерной программы, говорится в сообщении МИД РФ.
"Основное внимание стороны уделили взаимодействию наших стран в Совете безопасности ООН. Предметно рассмотрены наиболее актуальные вопросы на повестке дня этого органа, включая ситуацию в Сирии, Ливии и вокруг иранской ядерной программы. Рассмотрены перспективы формирования постмиротворческого присутствия ООН в Судане и продления санкционного режима СБ в отношении Южного Судана", - отметили в российском МИД.
Кроме того, министры высоко оценили состояние двусторонних отношений, подчеркнув обоюдную приверженность России и Вьетнама последовательному углублению всеобъемлющего стратегического партнерства. Стороны также обсудили дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и АСЕАН, график контактов на текущий год.