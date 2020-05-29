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2020-05-29T15:42
https://ria.ru/20200529/1572184175.html
Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама ситуацию в Сирии и Ливии

15:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем взаимодействие двух стран в Совете Безопасности ООН, а также ситуацию в Сирии, Ливии и вокруг иранской ядерной программы, говорится в сообщении МИД РФ.
"Основное внимание стороны уделили взаимодействию наших стран в Совете безопасности ООН. Предметно рассмотрены наиболее актуальные вопросы на повестке дня этого органа, включая ситуацию в Сирии, Ливии и вокруг иранской ядерной программы. Рассмотрены перспективы формирования постмиротворческого присутствия ООН в Судане и продления санкционного режима СБ в отношении Южного Судана", - отметили в российском МИД.
Уточняется, что стороны подтвердили созвучность подходов Москвы и Ханоя к ключевым международным проблемам. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества на площадке этого органа с опорой на устав ООН и другие нормы международного права", - добавили в ведомстве.
Кроме того, министры высоко оценили состояние двусторонних отношений, подчеркнув обоюдную приверженность России и Вьетнама последовательному углублению всеобъемлющего стратегического партнерства. Стороны также обсудили дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и АСЕАН, график контактов на текущий год.
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