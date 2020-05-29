В Псковской области разрешат детям гулять без родителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу разрешат детям гулять без сопровождения родителей, но не больше, чем по двое, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области и завершение учебного года, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки… Предлагаю… снятие ограничений на нахождение на улице несовершеннолетних детей без сопровождения родителей… Мы хорошо понимаем, что закончился учебный год,… и удержать детей дома, когда родители работают, достаточно сложно", - сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.

По словам Ведерникова, детям будет разрешено гулять самостоятельно с 12.00 до 20.00 мск. "Понятно, что у каждого есть друг или подруга, с кем дети хотят погулять, поэтому мы предлагаем разрешить прогулки не более 2 человек с соблюдением… масочного режима", - отметил губернатор.

По данным оперштаба региона, в Псковской области на пятницу подтверждено 763 случая коронавируса против 721 в четверг. Выздоровели 307 человек, 10 – скончались.