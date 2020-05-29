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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:40
https://ria.ru/20200529/1572184039.html
В Псковской области разрешат детям гулять без родителей
https://cdn21.img.ria.ru/images/152918/72/1529187273_0:214:2881:1834_1036x0_80_0_0_a614fe4bd16a247d1675fba8e517fe27.jpg
РИА Новости

В Псковской области разрешат детям гулять без родителей

15:40 29.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрогулка в парке
Прогулка в парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Прогулка в парке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу разрешат детям гулять без сопровождения родителей, но не больше, чем по двое, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области и завершение учебного года, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки… Предлагаю… снятие ограничений на нахождение на улице несовершеннолетних детей без сопровождения родителей… Мы хорошо понимаем, что закончился учебный год,… и удержать детей дома, когда родители работают, достаточно сложно", - сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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По словам Ведерникова, детям будет разрешено гулять самостоятельно с 12.00 до 20.00 мск. "Понятно, что у каждого есть друг или подруга, с кем дети хотят погулять, поэтому мы предлагаем разрешить прогулки не более 2 человек с соблюдением… масочного режима", - отметил губернатор.
По данным оперштаба региона, в Псковской области на пятницу подтверждено 763 случая коронавируса против 721 в четверг. Выздоровели 307 человек, 10 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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