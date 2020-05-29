Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T15:40
https://ria.ru/20200529/1572184001.html
ЕС опасается подрыва автономии Гонконга из-за действий Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571051235_0:302:3072:2030_1036x0_80_0_0_c48d5b07824afa77f162b028aa383437.jpg
РИА Новости

ЕС опасается подрыва автономии Гонконга из-за действий Китая

15:40 29.05.2020
1253
© REUTERS / Francois LenoirПредставитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
© REUTERS / Francois Lenoir
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз опасается подрыва принципа "одна страна, две системы" и автономии Гонконга в результате действий КНР, говорится в письменном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
"ЕС выражает серьезную озабоченность шагами Китая, предпринятыми 28 мая, которые не соответствуют его международным обязательствам (Совместной декларации Китая и Британии от 1984 года) и основному закону Гонконга. Это серьезно подрывает принцип "одно государство, две системы" и высокую степень автономии Гонконга", - говорится в документе.
Гонконг
11:04
Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга
По словам Борреля, решение Китая "ставит под сомнение его стремление выполнять международные обязательства". Он добавил, что ЕС будет и в дальнейшем поднимать этот вопрос в диалоге с Китаем.
Заявление было опубликовано по итогам неформально встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции, главной темой которой были китайско-европейские отношения.
По итогам встречи Боррель заявил журналистам, что не считает санкции методом для решения проблем с Китаем.
Вид на Гонконг
07:11
В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
В четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
В опубликованном совместном заявлении МИД Соединенного Королевства, Австралии, Канады и США говорится, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призывал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.
Туристы в медицинских масках на набережной в Гонконге
Вчера, 19:32Сказано в эфире
"Санкций не опасаются". Россиянка рассказала о ситуации в Гонконге: В США пригрозили ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью нового закона "захватит" Гонконг. Частный гид из Гонконга Оксана Шматок в эфире радио Sputnik рассказала о текущей обстановке в этом специальном административном районе.
2581032
Обсудить 2
Жозеп БоррельЕвросоюзМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейГонконгКанадаКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден раскритиковал Трампа за "призывы к насилию против американцев"
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию в Ливии
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Акция протеста в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
Мэр Миннеаполиса заявил Трампу, что тот ничего не знает о силе города
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
Лента новостейМолния