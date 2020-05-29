ЕС опасается подрыва автономии Гонконга из-за действий Китая

"Санкций не опасаются". Россиянка рассказала о ситуации в Гонконге : В США пригрозили ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью нового закона "захватит" Гонконг. Частный гид из Гонконга Оксана Шматок в эфире радио Sputnik рассказала о текущей обстановке в этом специальном административном районе.