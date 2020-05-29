Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:40
https://ria.ru/20200529/1572183964.html
Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 46,1 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570990243_0:80:3113:1831_1036x0_80_0_0_3c4b3eb27ba78e9a15caa8e6ca60a29d.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 46,1 тысячи

15:40 29.05.2020
101
© REUTERS / Piroschka van de WouwМедицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
Медицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 46,1 тысячи, скончались более 5,9 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 46 126 человек, за последние сутки было выявлено 176 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 931, за сутки скончались 28 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНидерландыВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тысячи
Машина скорой помощи в Румынии
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 828
Тегеран
В Иране выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 тысячи
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 242 человек
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19
Полицейские в парке Варшавы
В Польше число случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 4989
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Полу Уилану удалили грыжу
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
ЕС опасается подрыва автономии Гонконга из-за действий Китая
Мясные туши в холодильной камере
В Нидерландах мясокомбинат закрылся из-за вспышки коронавируса
Хельсинки
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 314
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
Лента новостейМолния