Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 46,1 тысячи

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 46,1 тысячи, скончались более 5,9 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 46 126 человек, за последние сутки было выявлено 176 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 931, за сутки скончались 28 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.