Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 46,1 тысячи

За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 46 126 человек, за последние сутки было выявлено 176 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 931, за сутки скончались 28 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек.