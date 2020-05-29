В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу

ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Власти Австрии с 15 июня ослабят предупредительные меры по борьбе с распространением коронавируса, включая облегчение режима обязательного ношения масок, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц отметил, что ситуация с распространением инфекции в республике находится под контролем, новых заражений очень мало, поэтому правительство решило начать ослаблять предупредительные меры в нескольких сферах.
"С 15 июня защиту носа и рта необходимо будет носить только в трех случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию. Например, парикмахерам и сотрудникам сферы общественного питания. В школах, в сфере торговли, клиентам сферы общественного питания и туризма носить маску будет не нужно", - заявил Курц на пресс-конференции.
Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. Очередной этап - 29 мая, когда вместе с отелями разрешено открыться фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также допускается проведение мероприятий с участием до 100 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.