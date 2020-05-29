В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу

ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Австрии с 15 июня ослабят предупредительные меры по борьбе с распространением коронавируса , включая облегчение режима обязательного ношения масок, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц

Курц отметил, что ситуация с распространением инфекции в республике находится под контролем, новых заражений очень мало, поэтому правительство решило начать ослаблять предупредительные меры в нескольких сферах.

"С 15 июня защиту носа и рта необходимо будет носить только в трех случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию. Например, парикмахерам и сотрудникам сферы общественного питания. В школах, в сфере торговли, клиентам сферы общественного питания и туризма носить маску будет не нужно", - заявил Курц на пресс-конференции.

Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. Очередной этап - 29 мая, когда вместе с отелями разрешено открыться фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также допускается проведение мероприятий с участием до 100 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.