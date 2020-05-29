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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:01
https://ria.ru/20200529/1572183917.html
В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025685_0:0:2988:1681_1036x0_80_0_0_dc846c65ba4e25b1020808d5bc9958d3.jpg
РИА Новости

В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу

15:39 29.05.2020 (обновлено: 16:01 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Власти Австрии с 15 июня ослабят предупредительные меры по борьбе с распространением коронавируса, включая облегчение режима обязательного ношения масок, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц отметил, что ситуация с распространением инфекции в республике находится под контролем, новых заражений очень мало, поэтому правительство решило начать ослаблять предупредительные меры в нескольких сферах.
"С 15 июня защиту носа и рта необходимо будет носить только в трех случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию. Например, парикмахерам и сотрудникам сферы общественного питания. В школах, в сфере торговли, клиентам сферы общественного питания и туризма носить маску будет не нужно", - заявил Курц на пресс-конференции.
Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. Очередной этап - 29 мая, когда вместе с отелями разрешено открыться фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также допускается проведение мероприятий с участием до 100 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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