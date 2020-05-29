В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Противник продолжает в период перемирия сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции (военной операции в Донбассе - ред.), в том числе вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирных жителей", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в подконтрольных Киеву населенных пунктах Новозвановка, Новотошковское и Орехово вблизи жилых домов Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков, а на школьном стадионе Катериновки - три гаубицы 2С1 "Гвоздика". По словам Осадчего, чтобы скрыть вооружение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, украинские силовики разместили у линии соприкосновения в районе Светлодарска стацию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД", которая блокирует управление беспилотными летательными аппаратами миссии.
"В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ", - заявил Осадчий.
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