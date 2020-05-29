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2020-05-29T15:36
https://ria.ru/20200529/1572183781.html
"Дочка" РЖД рекомендовала пассажирам носить в поездах маски и перчатки
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РИА Новости

"Дочка" РЖД рекомендовала пассажирам носить в поездах маски и перчатки

15:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажир покупает билет на вокзале
Пассажир покупает билет на вокзале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажир покупает билет на вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) рекомендует пассажирам носить маски с перчатками в поездах, купить их можно в составе, сообщил гендиректор компании Петр Иванов.
Он напомнил, что поезда проходят дезинфекцию, а проводники в рейсе обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.
"Данное требование не распространяется на пассажиров, но мы рекомендуем пассажирам также использовать маски и перчатки, и купить их в составе поезда можно", - сообщил Иванов в эфире Первого канала.
Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, в рекомендациях, опубликованных в конце мая, для поездов дальнего следования не прописывается дистанционная рассадка пассажиров и обязательное ношение ими масок с перчатками. Холдинг РЖД вернулся к рассадке пассажиров без дистанции с 29 мая.
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Документ для железнодорожного транспорта предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.
После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определенные требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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