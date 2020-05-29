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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:34
https://ria.ru/20200529/1572183587.html
Пять московских стационаров вернутся к плановому приему больных
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478865_369:580:2979:2048_1036x0_80_0_0_d605a8eb87711c707f8e8d2f9355b827.jpg
РИА Новости

Пять московских стационаров вернутся к плановому приему больных

15:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пять городских стационаров вернутся к плановому приему больных, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.
"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных 5 городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи. Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", - рассказала Ракова в эфире Первого канала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
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