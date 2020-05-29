Пять московских стационаров вернутся к плановому приему больных

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пять городских стационаров вернутся к плановому приему больных, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.
"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных 5 городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи. Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", - рассказала Ракова в эфире Первого канала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.