В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Мороженое со вкусом гречки начала производить новосибирская фабрика "Полярис", сообщил РИА Новости представитель фабрики.
"Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок. Ведутся переговоры о закупе и поставке этого мороженого в разные регионы России. Возможно, это будут федеральные сети или более узкая география", - сказал собеседник агентства.
В компании признали, что на производство мороженого со вкусом гречки их подтолкнул весенний ажиотаж на этот продукт на фоне введения самоизоляции из-за коронавируса.
"Технологи компании разработали рецептуру, которая, гармонично соединяя два независимых вкуса, дает принципиально новый, необычный и свежий по своей идее продукт. В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки. Она предварительно отварена", - рассказали на фабрике. Мороженое выполнено в форме традиционного брикета с вафлей.
Производитель добавляет, что пломбир "Дело в сливках Гречка" будет производиться только этим летом.
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