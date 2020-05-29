Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:42
https://ria.ru/20200529/1572183574.html
В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572183505_0:236:1080:844_1036x0_80_0_0_82fa0457a68f8898d68d55ef7a8e3e26.jpg
РИА Новости

В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки

15:36 29.05.2020 (обновлено: 15:42 29.05.2020)
0
© Фото : фабрика мороженого "Полярис"Пломбир с добавлением гречнего продела
Пломбир с добавлением гречнего продела
© Фото : фабрика мороженого "Полярис"
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Мороженое со вкусом гречки начала производить новосибирская фабрика "Полярис", сообщил РИА Новости представитель фабрики.
"Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок. Ведутся переговоры о закупе и поставке этого мороженого в разные регионы России. Возможно, это будут федеральные сети или более узкая география", - сказал собеседник агентства.
В компании признали, что на производство мороженого со вкусом гречки их подтолкнул весенний ажиотаж на этот продукт на фоне введения самоизоляции из-за коронавируса.
"Технологи компании разработали рецептуру, которая, гармонично соединяя два независимых вкуса, дает принципиально новый, необычный и свежий по своей идее продукт. В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки. Она предварительно отварена", - рассказали на фабрике. Мороженое выполнено в форме традиционного брикета с вафлей.
Производитель добавляет, что пломбир "Дело в сливках Гречка" будет производиться только этим летом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
27 августа 2019, 16:15
Путин угостил Эрдогана российским мороженым
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПолярис (новосибирская фабрика)Экономика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала