В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки

"Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок. Ведутся переговоры о закупе и поставке этого мороженого в разные регионы России. Возможно, это будут федеральные сети или более узкая география", - сказал собеседник агентства.